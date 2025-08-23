Defensa de Camacho se alista para audiencia que considerará la libertad del gobernador

Para dar cumplimiento a la instructiva del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la revisión de los tiempos procesales, y de detención preventiva que llevan adelante Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y Marco Pumari, para este lunes a las 14:00 se fijó la audiencia presencial para el gobernador electo de Santa Cruz, y el dirigente cívico de Potosí.

Para este fin, la defensa de Luis Fernando Camacho se prepara con toda la documentación que requiere, con la finalidad de lograr un direccionamiento del proceso que le permita salir en libertad.

“El Tribunal de Oficio en Conocimiento de la Instructiva del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado una audiencia para considerar la situación jurídica del gobernador Luis Fernando Camacho. No estamos hablando de una audiencia de cesación a la detención preventiva, estamos hablando de una audiencia en donde el Tribunal, dé su propio criterio, pero, además, invocando el Código de Ética Judicial Iberoamericano, puede, en definitiva, conforme a las reglas del plazo razonable para la detención preventiva, ordenar de manera inmediata la libertad irrestricta del gobernador”, indicó Martín Camacho, abogado del gobernador electo de Santa Cruz.

De igual manera, Camacho informó que posterior a este acto, se espera la convocatoria para otra audiencia sobre el caso de los 36 días de paro, donde también, se espera obtener su libertad.

“Tenemos conocimiento que en las próximas horas otro juzgado, en este caso un juzgado de instrucción, señale una nueva audiencia bajo las mismas características de oficio al amparo del artículo 250 a efecto de que se considere la situación jurídica del gobernador en el caso por el paro de los 36 días. En este entendido entre lunes y martes tendríamos dos audiencias que, como resultado, apegándose a la ley, apegándose además a la jurisprudencia internacional y en nuestra propia normativa profesional, deberían dar como resultado la liberación de Luis Fernando”, agregó la defensa del gobernador.

Este pasado viernes, desde el TSJ, se ordenó la revisión de los plazos procesales en los casos que se siguen en contra de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

