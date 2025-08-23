TEMAS DE HOY:
cayó desde una azotea heridos chutillos Santa Cruz

19ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Bukele impone peinados “adecuados” y disciplina militar en escuelas de El Salvador

A través de redes sociales, padres de familia y estudiantes han expresado opiniones divididas.

Ligia Portillo

23/08/2025 11:46

Bukele impone peinados “adecuados” y disciplina militar en escuelas de El Salvador. Foto: Imagen referencial/Pixabay
El Salvador

Escuchar esta nota

El gobierno salvadoreño, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha desatado una ola de controversia tras implementar una nueva normativa en el sistema educativo público que impone estrictos códigos de conducta y presentación personal a los estudiantes.

La medida, presentada como una estrategia para “rescatar los valores” y promover una “educación con disciplina”, obliga a los alumnos a usar uniformes impecables, mantener cortes de cabello considerados “adecuados” y demostrar una actitud respetuosa al ingresar a las instituciones.

Según el Ministerio de Educación, estas normas buscan “mejorar el ambiente escolar” y formar ciudadanos “ordenados y responsables”. Sin embargo, críticos del gobierno y organizaciones de derechos humanos han señalado que las nuevas reglas podrían fomentar la discriminación y restringir la libertad de expresión de los jóvenes.

“Este tipo de medidas tienen una clara inspiración militarista y no toman en cuenta la diversidad cultural, de género y socioeconómica del estudiantado”, denunció una vocera de la organización Educación sin Censura.

A través de redes sociales, padres de familia y estudiantes han expresado opiniones divididas. Mientras algunos apoyan la medida como un intento de mejorar la educación pública, otros la consideran una forma de control autoritario sobre la juventud.

Esta política se suma a una serie de reformas impulsadas por el gobierno de Bukele que buscan consolidar una imagen de “orden y eficiencia”, aunque muchos analistas advierten que esto podría derivar en un modelo educativo poco inclusivo y marcadamente represivo.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD