El gobierno salvadoreño, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha desatado una ola de controversia tras implementar una nueva normativa en el sistema educativo público que impone estrictos códigos de conducta y presentación personal a los estudiantes.

La medida, presentada como una estrategia para “rescatar los valores” y promover una “educación con disciplina”, obliga a los alumnos a usar uniformes impecables, mantener cortes de cabello considerados “adecuados” y demostrar una actitud respetuosa al ingresar a las instituciones.

Según el Ministerio de Educación, estas normas buscan “mejorar el ambiente escolar” y formar ciudadanos “ordenados y responsables”. Sin embargo, críticos del gobierno y organizaciones de derechos humanos han señalado que las nuevas reglas podrían fomentar la discriminación y restringir la libertad de expresión de los jóvenes.

“Este tipo de medidas tienen una clara inspiración militarista y no toman en cuenta la diversidad cultural, de género y socioeconómica del estudiantado”, denunció una vocera de la organización Educación sin Censura.

A través de redes sociales, padres de familia y estudiantes han expresado opiniones divididas. Mientras algunos apoyan la medida como un intento de mejorar la educación pública, otros la consideran una forma de control autoritario sobre la juventud.

Esta política se suma a una serie de reformas impulsadas por el gobierno de Bukele que buscan consolidar una imagen de “orden y eficiencia”, aunque muchos analistas advierten que esto podría derivar en un modelo educativo poco inclusivo y marcadamente represivo.

