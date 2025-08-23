TEMAS DE HOY:
Momento en que un perro enfrenta a los ladrones y evita un asalto en un surtidor de gasolina

Un valiente trabajador y su 'lomito' se enfrentaron a delincuentes.

Ligia Portillo

23/08/2025 12:45

Gasolina y colmillos: Un trabajador y su perro frustran atraco en surtidor (Video) Foto: Captura de pantalla
Perú

Un intento de asalto fue frustrado de manera insólita por un trabajador de una estación de servicio y su perro guardián, quienes enfrentaron a dos delincuentes armados que llegaron en motocicleta para cometer el robo en Yurimaguas, Perú.

El hecho ocurrió durante el turno nocturno, cuando las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sujetos descendieron de su vehículo e intentaron intimidar al operario con armas de fuego. Sin embargo, el trabajador no se dejó amedrentar y reaccionó rápidamente utilizando la manguera dispensadora de gasolina para rociar a los atacantes.

Mientras uno de los delincuentes retrocedía, el perro del establecimiento intervino y corrió hacia ellos, obligándolos a huir del lugar sin efectuar disparos ni lograr su objetivo.

El hecho se ha viralizado en redes sociales, donde muchos usuarios destacan la valentía del trabajador y la fidelidad del can. Las autoridades ya se encuentran revisando las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con los responsables del fallido asalto.

La rápida respuesta del operario no solo frustró el robo, sino que también evitó lo que pudo haber sido un enfrentamiento armado en plena vía pública. El uso de la manguera como defensa improvisada demostró ingenio y coraje, mientras que el perro, considerado ahora un héroe local, se convirtió en pieza clave para repeler a los atacantes.

