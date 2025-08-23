"No está muerto quien pelea": victoria dramática de Aurora ante San Antonio en Entre Ríos

Aurora demostró que no se da por vencido en la lucha por escalar posiciones y mantenerse en el fútbol boliviano. Este sábado, el equipo celeste de Cochabamba superó 1-2 a San Antonio en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos, en un duelo correspondiente a la decimoctava jornada del torneo Todos contra Todos.

El primer tanto del partido llegó a los seis minutos, cuando Rodrigo Ramallo aprovechó un despeje de su defensa, se abrió por la izquierda, recortó hacia el centro y definió con precisión ante el arquero Peñarrieta, adelantando al visitante. Ya en el inicio del segundo tiempo, Adriel Fernández amplió la ventaja tras ejecutar un penal sancionado luego de una falta del arquero rival dentro del área.

San Antonio intentó reaccionar en la segunda mitad, mostrando más presencia ofensiva, pero solo logró descontar a los 76 minutos. Luis Barboza empujó el balón tras un tiro libre y un rebote en el área, poniendo el 1-2 definitivo.

Aurora con este resultado tiene -8 puntos en la competencia y en los próximos partidos buscará seguir recortando distancias.

En la próxima fecha Aurora va recibir la visita de The Strongest y San Antonio visitará a Nacional, todo por la fecha 19 del fútbol boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play