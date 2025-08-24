TEMAS DE HOY:
¡Se acaba la espera! La Verde revelará a sus guerreros para enfrentar a Colombia y Brasil

Óscar Villegas presentará la lista de convocados con la mira puesta en los duelos ante Colombia y Brasil. 

Martin Suarez Vargas

24/08/2025 9:03

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, anunciará este lunes 25 de agosto la nómina de jugadores que disputarán los dos últimos partidos de las Eliminatorias. Bolivia visitará a Colombia en Barranquilla el 4 de septiembre y luego recibirá a Brasil en El Alto el 9 del mismo mes.

La Verde necesita al menos un triunfo en estos encuentros y aguardar que Venezuela pierda sus compromisos frente a Argentina en Buenos Aires y contra Colombia en Maturín. Actualmente, Venezuela ocupa el séptimo lugar con 18 puntos y Bolivia es octava con 17, por lo que la diferencia es mínima en la pelea por el cupo de repechaje.

Villegas mantiene el optimismo de que la selección pueda dar el golpe y quedar a un paso de la clasificación al Mundial, apoyándose en la ilusión de todo un país que sigue de cerca esta recta final.

