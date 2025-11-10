La Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar contra el exfutbolista y campeón del mundo Andrés Iniesta, por una presunta estafa agravada relacionada con inversiones destinadas a la organización de espectáculos en el país incaico, según reportan medios de ese país.

De acuerdo con la denuncia presentada por la empresa que sentó la denuncia y varios empresarios peruanos, más de 600 mil dólares fueron invertidos en proyectos promovidos por la compañía Never Say Never (NSN Barcelona) y su filial NSN Sudamérica, que finalmente no se concretaron. Los afectados aseguran que el prestigio y la imagen del exjugador fueron utilizados como garantía para atraer inversionistas, quienes confiaron en la viabilidad de los eventos.

El expediente fiscal incluye a Iniesta, junto a Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor, como los principales responsables de autorizar la creación de NSN Sudamérica en 2023. Esta filial fue presentada como la encargada de promover actividades deportivas y artísticas en la región, sin embargo, solo uno de los eventos comprometidos —el Upa Upa Fest— llegó a realizarse, generando pérdidas millonarias y la cancelación de los demás proyectos, entre ellos partidos amistosos internacionales y un festival de K-Pop.

Según el Ministerio Público, la empresa no rindió cuentas sobre el manejo del presupuesto ni devolvió las inversiones realizadas, mientras que NSN Sudamérica fue declarada en quiebra en junio de 2024. Entre los denunciantes figuran empresarios que realizaron aportes individuales de entre 14 mil y 35 mil dólares para actividades que no se concretaron.

El caso permanece en fase preliminar mientras las autoridades peruanas recaban documentación y analizan la participación de Iniesta en la gestión de las empresas involucradas. Hasta el momento, el exjugador y su entorno no han emitido declaraciones públicas sobre la investigación.

