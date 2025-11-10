VIDEO: Maxi Salas ‘explota’ en la Bombonera y golpea a un hincha tras el Superclásico

Un Superclásico caliente terminó con un episodio que trascendió lo deportivo en Argentina. Maxi Salas, delantero de River, protagonizó un ataque de furia que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

El incidente ocurrió minutos después de la derrota del Millonario ante Boca, cuando los jugadores abandonaban la cancha entre insultos y gestos de frustración. Salas, visiblemente afectado, se cruzó con un joven que filmaba la salida del plantel y, sin mediar palabra, le propinó un fuerte golpe que sorprendió a todos los presentes.

El joven agredido, que no tiene relación con el club ni con la organización del partido, estaba simplemente registrando el momento con su celular. Las imágenes muestran con claridad la reacción violenta del futbolista y ya generan un fuerte repudio entre los hinchas y la opinión pública.

En redes sociales, los fanáticos cuestionaron duramente la conducta de Salas y exigieron sanciones ejemplares. Por el momento, River no emitió comunicado oficial y el jugador no brindó declaraciones.

Este episodio deja al descubierto el clima de tensión que atraviesa el plantel tras la derrota y la racha negativa del equipo.

Mira el video:

