Desde la astrología indican que esta semana se siente como un “aterrizaje después del sacudón”, tras días que movieron nuestras emociones y nuestras certezas.

La Luna llena en Tauro del 7 de noviembre obligó a revisar lo que sostenemos, lo que nos da estabilidad y lo que ya no podemos retener. A esto se suma la entrada de Mercurio en Sagitario, que abre nuevas perspectivas y conversaciones sinceras: “Es el momento de mirar más lejos para entender lo que estamos viviendo”.

Además, el retorno de Urano a Tauro intensifica los movimientos relacionados con nuestros valores y la manera en que nos organizamos.

Otro dato clave: Mercurio retrogradará del 9 al 29 de noviembre. No solo habrá posibles malentendidos o retrasos; es una invitación a cuestionar lo que damos por hecho. “Pregúntate: ¿qué de lo que creías querer sigue siendo verdad hoy?”

La semana también tiene una conjunción potente entre Mercurio y Marte en Sagitario, que nos empuja a hablar desde la verdad, aunque con cuidado: las palabras pueden sanar o herir. Respirá antes de responder.

En resumen, la energía general de esta semana invita a aflojar, descansar y soltar lo que ya se movió, dejando que cada experiencia encuentre su lugar.

Lunes 10 de noviembre – Luna en Cáncer pasando a Leo

El inicio de semana pide abrigo emocional y calma. Por la tarde, cuando la Luna salta a Leo, surge la necesidad de expresarte y recuperar tu brillo. Escuchate primero, compartí después.

Martes 11 de noviembre – Luna en Leo

Un día para mostrar tu chispa individual: reír, crear, exagerar un poco y celebrar quién sos. La vida quiere color y presencia, no silencio.

Miércoles 12 de noviembre – Cuarto menguante en Leo pasando a Virgo

Hora de soltar lo que ya no funciona: expectativas, autoexigencias, ideas que pesan. Por la noche, la Luna en Virgo nos conecta con lo práctico y concreto: organizar es sanar.

Jueves 13 y viernes 14 de noviembre – Luna en Virgo

Días para acomodar lo interno desde lo externo: ordenar, priorizar y dejar ir lo que no suma. La calma se encuentra en lo simple: un estante ordenado, una lista breve, un día sin prisa.

Sábado 15 y domingo 16 de noviembre – Luna en Libra

Fin de semana suave y armonioso. La Luna en Libra invita a vincularse desde la belleza y la armonía: conversaciones sin urgencia, gestos de cuidado, paseos o arte. Donde fluye, es; no hay que empujar nada.

