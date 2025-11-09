La visita de Dua Lipa al Superclásico entre Boca Juniors y River Plate generó gran revuelo en La Bombonera. La artista británica, de ascendencia albanesa y reconocida internacionalmente, asistió al partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, aceptando la invitación de la dirigencia xeneize.

La cantante llegó a Buenos Aires tras dos presentaciones multitudinarias en el Estadio Monumental, y decidió quedarse un día más antes de continuar su gira sudamericana hacia Chile. Su presencia fue confirmada pocas horas antes del encuentro, cuando River Plate compartió imágenes de Dua Lipa vistiendo los colores del club, aunque finalmente fue vista en el palco número cinco del estadio porteño luciendo la camiseta albiceleste.

El paso de Dua Lipa por la ciudad no solo tuvo repercusión en el ámbito musical y social, sino también en la logística del plantel millonario, que debió alojarse fuera del Monumental debido a los conciertos. La delegación se hospedó en el Alvear Icon, donde compartió una cena con el presidente Stefano Di Carlo y el cuerpo técnico.

Durante sus recitales, la cantante rindió homenaje a la música argentina, interpretando temas como “De música ligera” de Soda Stereo y “Tu misterioso alguien” de Miranda!, además de sus grandes éxitos como “New Rules”, “Be the One” y canciones recientes de su último álbum.

Esta fue la tercera visita de Dua Lipa a Buenos Aires, tras su debut como telonera de Coldplay en 2017 y sus conciertos en 2022 en el Campo Argentino de Polo. Su presencia en el Superclásico se convirtió en uno de los momentos más comentados del clásico argentino, dejando una huella entre fanáticos del fútbol y de la música pop.

