Política

Ministro alemán llega a Santa Cruz y se reunirá con el presidente

A su llegada al aeropuerto internacional de Viru Viru, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephu, fue recibido por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho

Miguel Ángel Roca Villamontes

10/11/2025 8:48

Foto: GAD Santa Cruz

La madrugada de este lunes arribó a Santa Cruz el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephu, para cumplir una agenda protocolar que incluye un encuentro con el presidente Rodrigo Paz Pereira previsto para la tarde de esta jornada.

A su llegada al aeropuerto internacional de Viru Viru, Wadephu fue recibido por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien destacó que la visita del diplomático “es una muestra de que el mundo empieza a volver a Bolivia”.

Camacho informó que a las 14:00 sostendrá una reunión con el primer ministro alemán en su despacho de la Casa de Gobierno departamental, en la que también participará el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo.

“Será una buena oportunidad para coordinar con ellos (Alemania) y presentarles un sinnúmero de proyectos que tenemos. Además, buscamos fortalecer las relaciones y ampliarlas para tener mejores condiciones para la Gobernación”, declaró el gobernador.

Por su parte, Wadephu señaló que el potencial de cooperación entre Bolivia y Alemania es enorme, destacando la riqueza del país en materias primas, especialmente el litio, que consideró indispensable para la transición energética y la movilidad eléctrica.
 

