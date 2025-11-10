Robson Matheus, Carlos Lampe, Ervin Vaca y Tonino Melgar, todos jugadores de Bolívar, quedaron fuera de la selección boliviana de fútbol que afrontará amistosos contra Corea y Japón en los próximos días, por no sumarse a la concentración en el tiempo establecido. Los futbolistas mencionados no acudieron debido a que su club no los liberó, ya que disputaron el clásico paceño.

El entrenador de la selección boliviana de fútbol, Óscar Villegas, expresó que los cuatro jugadores de Bolívar no entrarán en la lista de La Verde para enfrentar a las selecciones asiáticas el 14 y 18 de noviembre, sin embargo, de momento la Federación no ha hecho oficial la desafectación de los futbolistas mencionados.

“El respeto a la selección debe existir por parte de todos, clubes, jugadores y dirigentes”, expresó un miembro del cuerpo técnico de la selección.

La nómina inicial de 26 jugadores quedó reducida a 22, y con ellos se afrontarán los dos compromisos. Por cuestión de tiempo y de trámites de visa no se convocará a otros futbolistas.

