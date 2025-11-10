TEMAS DE HOY:
Bolivia se queda sin Robson, Lampe, Vaca y Melgar para los amistosos ante Corea y Japón

Los jugadores no serán tomados en cuenta en La Verde por no acudir puntuales tras no ser cedidos por su club, que decidió que disputen el clásico paceño. 

Martin Suarez Vargas

10/11/2025 10:18

De izquierda a derecha: Robson Matheus, Carlos Lampe, Tonino Melgar y Ervin Vaca, todos jugadores de Bolívar. Foto: Redes sociales.
Bolivia.

Robson Matheus, Carlos Lampe, Ervin Vaca y Tonino Melgar, todos jugadores de Bolívar, quedaron fuera de la selección boliviana de fútbol que afrontará amistosos contra Corea y Japón en los próximos días, por no sumarse a la concentración en el tiempo establecido. Los futbolistas mencionados no acudieron debido a que su club no los liberó, ya que disputaron el clásico paceño.

El entrenador de la selección boliviana de fútbol, Óscar Villegas, expresó que los cuatro jugadores de Bolívar no entrarán en la lista de La Verde para enfrentar a las selecciones asiáticas el 14 y 18 de noviembre, sin embargo, de momento la Federación no ha hecho oficial la desafectación de los futbolistas mencionados.

“El respeto a la selección debe existir por parte de todos, clubes, jugadores y dirigentes”, expresó un miembro del cuerpo técnico de la selección.

La nómina inicial de 26 jugadores quedó reducida a 22, y con ellos se afrontarán los dos compromisos. Por cuestión de tiempo y de trámites de visa no se convocará a otros futbolistas.

Más noticias
