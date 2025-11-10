Pese a su esfuerzo, Gato Pozo no supera la gala de eliminación y deja la competencia

En una noche cargada de emoción, interpretación y creatividad, La Gran Batalla vivió una nueva gala de eliminación que dejó fuera a uno de los cuatro equipos en competencia.

Tras las presentaciones y evaluaciones del jurado, los equipos de Eugenia Redin y Power Dance, junto a Gato Pozo y Style Bolivia, quedaron en la cuerda floja. Finalmente, la decisión de los jueces determinó que Gato Pozo y la Academia Style Bolivia abandonen la competencia.

Durante la gala, el equipo interpretó la canción “El sol no regresa”, de La 5ª Estación, mostrando entusiasmo y mejoras notables en su coreografía. Sin embargo, estas no fueron suficientes para convencer al jurado.

La juez Elka Meyer fue la encargada de anunciar el resultado final:

“Están en una competencia, se manejan muchas perspectivas, responsabilidad, el lip sync, el personaje. Ha sido una decisión dividida, y el equipo que se va es el de Gato Pozo y Style Bolivia”, expresó.

Con esta decisión, Gato Pozo se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia de entretenimiento e imitación más importante de la televisión boliviana.

Este lunes inicia una nueva semana de desafíos, con nuevas dinámicas, personajes y ritmos. La Gran Batalla continúa a las 20:45, por la señal de Red Uno.

