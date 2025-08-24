The Strongest logró una importante victoria por 2-1 sobre GV San José en el estadio Hernando Siles de La Paz, correspondiente a la jornada 18 del torneo Todos contra Todos. El cuadro paceño dirigido técnicamente por el cruceño Joaquín Monasterio, mostró un inicio algo desconocido, cediendo la iniciativa a los orureños, pero reaccionó con fuerza tras un gol en contra que despertó al Tigre.

El marcador se abrió al cierre del primer tiempo. A los 44 minutos, Frabicio Vásquez aprovechó un rebote dentro del área para poner en ventaja a GV San José. Sin embargo, la alegría visitante duró apenas tres minutos: en tiempo de adición, Jhon García igualó el partido con un potente disparo desde la frontal.

En la segunda mitad, The Strongest se adueñó del juego y rápidamente dio vuelta el resultado. A los 50 minutos, García habilitó a Quaglio, quien asistió a Juan Godoy para que definiera de primera y pusiera el 2-1 definitivo. A partir de ese momento, el Tigre controló el juego y supo administrar la ventaja, mientras GV San José buscó sin éxito el empate hasta el pitazo final.

Con esta victoria, The Strongest suma 43 puntos y recupera el liderato del torneo, mientras que GV San José se mantiene en la quinta posición con 26 unidades. El encuentro se disputó sin público debido a la sanción vigente sobre el cuadro paceño.

Cabe destacar que el equipo atigrado atraviesa una situación complicada debido a la paga de sueldos, y recientemente se conoció que analizan no presentarse a jugar el clásico paceño el siguiente domingo.

