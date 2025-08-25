Bolívar no logró quedarse con los tres puntos en su visita a Cochabamba y terminó empatando 1-1 frente a Wilstermann en el estadio Félix Capriles, en un partido correspondiente a la jornada 18 de la División Profesional.

El equipo visitante reaccionó tras estar en desventaja con un gol de Cristhian Machado a los 24’, gracias a los tantos de Dorny Romero (34’) y un tiro libre de Daniel Cataño (45’) que les permitió tomar la ventaja momentánea. Sin embargo, Álex Cáceres igualó para los locales a los 76’, frustrando la victoria de los paceños.

Con este empate, Bolívar alcanza 34 puntos y comparte la tercera posición con Blooming, aunque mantiene ventaja en la diferencia de goles. Wilstermann, que lleva 13 partidos sin ganar, permanece en la penúltima posición, cerca de los puestos de descenso junto a Aurora.

El resultado deja a Bolívar con la urgencia de sumar de a tres en las próximas jornadas para seguir en la pelea por el título.

