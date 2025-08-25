El atacante boliviano Lucas Chávez vivió un momento especial este domingo al vestir por primera vez la camiseta de Volta Redonda en la Serie B de Brasil. Su ingreso en el minuto 63 generó oportunidades importantes, aunque el marcador se mantuvo sin cambios frente a Ferroviária.

El punto obtenido resulta clave para el conjunto de Río de Janeiro, que con esta unidad sale momentáneamente de la zona de descenso y deja a América Mineiro, equipo donde milita el compatriota Miguel Terceros, cerca de la pérdida de categoría.

Chávez, de 26 años, se encuentra en plena búsqueda de ritmo competitivo, con la mira puesta en una posible convocatoria a la selección boliviana para la última doble fecha de Eliminatorias, enfrentando a Colombia y Brasil.

El delantero arribó a Volta Redonda en agosto, a préstamo, tras su paso por Al-Taawoun de Arabia Saudita, club que no ejecutó la opción de compra. De regreso a Bolívar, Chávez volvió a abrir la puerta hacia el fútbol internacional, ahora en Brasil, en busca de consolidar su carrera y mantenerse en el radar de la selección nacional.

