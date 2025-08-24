Un recluso intentó escapar del penal de San Pedro, pero fue capturado tras ser descubierto en el techo

En la madrugada de este domingo 24 de agosto, el personal de seguridad del penal de San Pedro en La Paz frustró el intento de fuga de un recluso identificado como Jhoan Sebastián Salinas, detenido por el delito de robo.

De acuerdo con el reporte oficial de Régimen Penitenciario, alrededor de las 01:40 el patrullaje externo detectó ruidos sospechosos en las calaminas del frontis del penal, a la altura del auditorio.

Al activarse el anillo de seguridad, los efectivos hallaron movimientos en el techo de la prefectura, un sector deshabitado por internos. Allí encontraron a Salinas, quien se había camuflado presumiblemente para escapar.

Tras ser descubierto, el privado de libertad fue reducido sin incidentes mediante voces de mando y linternas. Posteriormente, fue trasladado a la comandancia de guardia, donde permanece bajo estricta custodia, informó el jefe de seguridad del penal, capitán José M. Huaynoza Morgana, junto al comandante de guardia, sargento primero Dorian Díaz López.

El caso fue reportado a la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario (DNSP). Las autoridades anunciaron nuevas medidas de control para evitar futuros intentos de fuga.

