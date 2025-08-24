TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Hallazgo cadáver Delincuencia

Representantes de víctimas de Senkata advierten indefensión y anuncian acudir a instancias internacionales

Ante este panorama, el representante adelantó que recurrirán a instancias internacionales, respaldados en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hans Franco

24/08/2025 13:51

Foto: David Inca, representante de denominadas víctimas de Senkata
La Paz

David Inca, representante de las denominadas víctimas de los hechos de Senkata, expresó este domingo su preocupación por la posibilidad de que los procesos judiciales vinculados a las masacres de Sacaba y Senkata queden en la “inminente indefensión”, sin que las víctimas puedan acceder a justicia en el país.

“El caso Senkata va a quedar en inminente indefensión, es decir, no va a haber víctimas que logren justicia en el caso Sacaba, Senkata. Pero el mensaje es a la Asamblea Legislativa, al nuevo poder, y ese poder va a decir que son libres, que no tienen ninguna culpa y que se hizo mal. Eso es lo que estaría entreviéndose”, afirmó Inca.

Ante este panorama, el representante adelantó que recurrirán a instancias internacionales, respaldados en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya señaló la responsabilidad del Estado boliviano en los hechos ocurridos en 2019.

“Nosotros tenemos un as bajo la manga, que es el informe internacional de la CIDH. Con este informe vamos a tener que acceder a la Corte Interamericana. El informe dice que el Estado tiene que hacer justicia”, señaló.

Las declaraciones surgen en medio del debate nacional sobre la revisión de plazos procesales en los casos relacionados con la crisis de 2019, que podría derivar en la liberación de exautoridades y líderes cívicos procesados, lo que genera preocupación en los familiares y víctimas de Sacaba y Senkata.

