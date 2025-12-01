¿Qué pasará con las grúas y grapas tras el cierre de comisarías? Tránsito responde

Tras el instructivo emitido por el nuevo comandante de la Policía que ordena el cierre de comisarías irregulares de Tránsito, surgió la duda sobre el futuro de las grúas y las grapas utilizadas para retirar vehículos mal estacionados. Sin embargo, desde la Dirección de Recaudaciones se aclaró que estos operativos continuarán con normalidad.

El director de Recaudaciones de Tránsito, José Aguilar, explicó que el servicio de grúas es un “trabajo diferenciado”, independiente del funcionamiento de las comisarías señaladas en el instructivo.

“Lo que ha mencionado mi general Mirko Antonio Sokol Saravia compete a oficinas de Tránsito en distintos puntos de la ciudad y del país. Lo que es la parte de recaudaciones y compete a grúas es un trabajo muy diferenciado”, afirmó Aguilar.

Operativos se mantienen

Consultado sobre si los operativos continuarían, Aguilar fue categórico: “Vamos a continuar”. Indicó que la población puede seguir denunciando vehículos mal estacionados en aceras, pasos peatonales o generando congestionamiento en vías principales. Las llamadas pueden realizarse al 110 o directamente a la unidad encargada.

“Si usted ve un vehículo mal parqueado (…) por favor llame al 110. Vamos a acudir a darle la solución necesaria”, sostuvo.

Destino de los recursos

El director también explicó que todos los montos recaudados por concepto de retiro de vehículos están registrados y se depositan directamente en cuentas del Banco Unión, desde donde se transfieren al Tesoro General de la Nación (TGN).

“Todos los boletos son valorados. No nos paga la Policía, se paga justamente a una cuenta del Banco Unión, y el Banco Unión hace el desembolso al Tesoro General”, detalló.

“No levantamos vehículos porque queremos”

Aguilar pidió comprensión a la ciudadanía cruceña, asegurando que la intervención de grúas responde exclusivamente a denuncias realizadas por los propios vecinos.

“Entienda la población de Santa Cruz, nosotros no vamos a levantar los vehículos porque queremos. Es la gente la que llama al 110”, expresó.

