[VIDEO] Tras la joya de Vaca, el top de golazos de chilena en clásicos cruceños

Henry Vaca escribió su nombre en la historia del clásico cruceño tras marcar un espectacular gol de chilena que abrió el marcador para Oriente Petrolero ante Blooming por la Primera División del balompié nacional. La anotación generó un inmediato revuelo en redes sociales, donde los fanáticos ya lo comparan con los goles más memorables de la historia del clásico.

Aquí el ranking según los fanáticos:

En la lista de los mejores goles acrobáticos, los seguidores cruceños recuerdan a Raúl Horacio Baldesarri, quien en marzo de 1980 recibió un centro de Silvio Rojas y convirtió un gol que dio la victoria a Blooming por 2-1, dejando una jugada que todavía se recuerda como “la Pepa Baldesarri”.

El gol de Henry Vaca se ubicó en el segundo lugar del ranking de fanáticos, por su creatividad y ejecución. El volante recibió de espaldas al arco y ejecutó una chilena que dejó sin opciones al portero, asegurando un momento histórico para Oriente Petrolero.

El primer lugar en esta selección lo ocupa Hugo Bargas, quien el 28 de abril de 2013, en un empate 2-2 entre Blooming y Oriente, se fabricó un golazo controlando el balón con su pie izquierdo y rematando con una chilena inatajable, consolidando una de las jugadas más recordadas en la historia del clásico cruceño.

Con su gol, Henry Vaca no solo aporta al triunfo de su equipo, sino que también se gana un lugar en la memoria de los fanáticos como uno de los grandes acrobáticos de la historia futbolística de Santa Cruz.

