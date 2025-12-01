TEMAS DE HOY:
América Helming brilla en Chile y le da dos medallas a Bolivia en el Sudamericano Máster

La atleta cruceña obtuvo plata en salto de altura y bronce en los 100 metros con vallas, destacando entre más de dos mil competidores sudamericanos. 

Martin Suarez Vargas

01/12/2025 15:31

La atleta boliviana América Helming Ramírez firmó una actuación destacada en el Sudamericano de Atletismo Máster que se disputa en la pista Mario Recordón de Santiago de Chile. La representante nacional conquistó dos medallas, una de plata y otra de bronce, en un torneo que reunió a 2.416 deportistas de todo el continente.

Helming obtuvo la medalla de plata en salto de altura tras alcanzar los 1,26 metros, mientras que su presea de bronce llegó en los 100 metros con vallas dentro de la categoría 30-34 años. Además, la atleta quedó en el cuarto lugar sudamericano en salto de longitud, demostrando regularidad en todas sus pruebas.

“Estoy muy feliz por las preseas obtenidas. La competencia estuvo bastante dura, hubo mucha competitividad de los países hermanos”, expresó la deportista, quien representó a Bolivia junto a una delegación de 47 atletas entre fondistas, velocistas, saltadores, lanzadores y combinadistas.

Helming también aprovechó para agradecer a quienes hicieron posible su participación. “Gracias a las personas que me brindaron su ayuda para que yo pueda estar representando al país. Muchas gracias por el apoyo”, afirmó la atleta cruceña al cierre de su participación.

