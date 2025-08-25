Samuel dice que hay "guerra sucia en funcionamiento" contra Rodrigo Paz

El líder de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, lamentó la “guerra sucia” que se desató durante el proceso electoral y advirtió que el discurso del candidato de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, guarda similitudes con el utilizado por Evo Morales, al descalificar a sus adversarios con calificativos ideológicos.

“Evo Morales, a todo el que estaba al frente, decía que era derechista y vende patria; ahora Tuto Quiroga, al que está al frente, le dice que es socialista, comunista, masista”, señaló el empresario en declaraciones a la prensa.

Doria Medina recordó que primero las acusaciones de Quiroga estuvieron dirigidas contra Manfred Reyes Villa, a quien llamó “MASfred”; después contra él mismo; y actualmente contra Rodrigo Paz, a quien también acusa de “masista”. “Es una guerra sucia que está en funcionamiento”, enfatizó.

El líder de Unidad ratificó además que cumplirá con el compromiso asumido durante la campaña electoral de apoyar en segunda vuelta al candidato que resultará primero en la primera votación. En ese marco, confirmó su respaldo a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aunque aclaró que esa decisión no implica formar parte de un eventual gobierno.

“Yo soy un hombre de palabra. Dije que voy a apoyar al que salga primero y así lo hice el mismo 17 de agosto. Ahora ya he mencionado que el gran desafío que tiene el candidato Rodrigo Paz es tener la relación apropiada con su candidato a vicepresidente, Edman Lara”, expresó.

Asimismo, cuestionó lo que calificó como una “sobredimensión” de las declaraciones de Lara. “Si Lara dice a, lo multiplican por mil. Estamos viendo que en las redes sociales hay una guerra sucia”, agregó.

