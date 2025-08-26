TDJ Santa Cruz anuncia revisión de detenciones preventivas, pero excluye delitos como feminicidios e infanticidios

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz anunció que iniciará la revisión de los plazos de detención preventiva de privados de libertad, en cumplimiento al instructivo N° 19/2025 emitido por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La medida busca impulsar jornadas de descongestionamiento carcelario, principalmente en el penal de Palmasola.

El presidente del TDJ, Dr. Aldo Quezada, informó que se convocó a una reunión de emergencia con todas las instituciones del sistema procesal penal para coordinar la verificación de los casos.

“La finalidad única es la verificación del cumplimiento de plazos de la detención preventiva. Esto no debe entenderse como una medida para ciertos reclusos, sino que, conforme a derecho, abarca a todos los detenidos preventivos que ameriten esta revisión”, explicó.

No obstante, Quezada aclaró que la medida no aplicará a delitos graves como asesinatos, feminicidios e infanticidios, que quedan excluidos del proceso de verificación. La disposición alcanzará tanto a la capital cruceña como a las provincias del departamento.

“Es absolutamente para todos detenidos preventivos que ameriten conforme a derecho la revisión y verificación del cumplimiento de plazo de la detención preventiva”, concluyó.

