Zvonko Matkovic: “La justicia actuó en derecho en el caso Camacho”

El asambleísta departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, en una entrevista realizada en Red Uno, se refirió a la determinación que tomó el juez en el caso 'Golpe I', de otorgar detención domiciliaria al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y dijo que la justicia actuó en derecho.

“Para nosotros es una alegría, el que un amigo pueda recuperar su libertad, es muy difícil describirlo, se lo que ha vivido, sé lo que se siente y sobre todo ver que la justicia actuó como se exige en derecho”, manifestó Matkovic.

El asambleísta, felicitó al tribunal por la determinación que asumió y dijo que la misma se enfocó en un cien por ciento en la norma.

Señaló que ahora queda, que el gobernador Camacho participe de otra audiencia que está programada para el miércoles, por el caso del paro en Santa Cruz. Además, debe cumplir algunas condiciones que le dieron para poder ser trasladado a Santa Cruz.

“Tiene que pagar una fianza, tramitar su arraigo, por lo que es muy difícil poner plazos, pero yo tengo fe de que el gobernador esta semana estará una vez más en su tierra”, afirmó Matkovic.

Mira la programación en Red Uno Play