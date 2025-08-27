TEMAS DE HOY:
SECUESTRO EN SANTA CRUZ Doble asesinato Abuso infantil

Nacionales

Bazán sobre fallo a favor de Camacho: “Hoy nos llena de esperanza su retorno a Santa Cruz”

El gobernador cruceño recibió detención domiciliaria tras casi tres años en Chonchocoro. Su defensa anunció que debe ser trasladado en un plazo máximo de 72 horas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/08/2025 21:36

Santa Cruz, Bolivia

Con gritos de alegría, aplausos y lágrimas de emoción, seguidores del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho celebraron en la Plaza 24 de Septiembre la determinación del Tribunal Sexto de Sentencia, que le concedió detención domiciliaria dentro del caso denominado "Golpe de Estado I".

El diputado Erwin Bazán, presente en la concentración, expresó el sentimiento generalizado entre los asistentes: “Cuando se vaya del Palacio el MAS, a Bolivia regresa el Estado constitucional de derecho. Regresa la democracia y nunca más un boliviano tendrá que ser perseguido por pensar diferente”, afirmó con visible emoción.

Bazán también hizo hincapié en el drama humano vivido por Camacho durante su reclusión de casi tres años en el penal de Chonchocoro, lejos de sus seres queridos: “A Camacho lo arrancaron de su tierra, de su familia. ¿A quién no se le partió el corazón al ver que no podía estar con sus hijos? Hoy nos llena de esperanza saber que podrá volver a abrazarlos”.

El abogado defensor Martín Camacho informó que el gobernador deberá ser trasladado a Santa Cruz en un plazo no mayor a 72 horas. “Lo primero que hará cuando llegue a Santa Cruz, viniendo desde Viru Viru, será ir directamente a la Gobernación”, agregó el diputado Bazán.

Además de la detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho, el tribunal determinó libertad pura y simple para el líder cívico Marco Pumari, quien también fue procesado dentro del mismo caso.

 

