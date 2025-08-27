TEMAS DE HOY:
SECUESTRO EN SANTA CRUZ Doble asesinato Abuso infantil

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Marco Pumari: “Mi secuestro fue insulso, vuelvo a Potosí más fuerte”

Acompañando su mensaje con un emotivo video, Pumari declaró que su "secuestro fue insulso" y que regresa a su tierra "más fuerte para seguir luchando".

Milen Saavedra

26/08/2025 23:09

Marco Antonio Pumari saliendo de Juzgados. Foto: APG.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia que le otorgó libertad pura y simple en el caso "Golpe I", el exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, utilizó sus redes sociales para celebrar y agradecer el apoyo recibido. Acompañando su mensaje con un emotivo video, Pumari declaró que su "secuestro fue insulso" y que regresa a su tierra "más fuerte para seguir luchando".

"Libertad!!! Jamás agachemos la cabeza. Gracias mi querida Bolivia, hoy vuelvo a Potosí mi tierra bendita", escribió Pumari en su publicación. "Mi secuestro fue insulso, no logró su objetivo, seguimos de pie y más fuertes para seguir luchando por nuestro pueblo".

El video compartido por Pumari, musicalizado con la canción "Will You Be There" de Michael Jackson, muestra el momento de su salida del juzgado. Vestido de oscuro y con barbijo, se le ve caminando libremente por un pasillo, sin ser custodiado por la policía como en ocasiones anteriores.

Los uniformados caminan discretamente detrás de él, manteniendo distancia. Las imágenes capturan un instante de celebración cuando Pumari se encuentra con el abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, con quien se funde en un abrazo, simbolizando el fin de su detención y el comienzo de una nueva etapa.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD