Marco Pumari: “Mi secuestro fue insulso, vuelvo a Potosí más fuerte”

Tras la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia que le otorgó libertad pura y simple en el caso "Golpe I", el exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, utilizó sus redes sociales para celebrar y agradecer el apoyo recibido. Acompañando su mensaje con un emotivo video, Pumari declaró que su "secuestro fue insulso" y que regresa a su tierra "más fuerte para seguir luchando".

"Libertad!!! Jamás agachemos la cabeza. Gracias mi querida Bolivia, hoy vuelvo a Potosí mi tierra bendita", escribió Pumari en su publicación. "Mi secuestro fue insulso, no logró su objetivo, seguimos de pie y más fuertes para seguir luchando por nuestro pueblo".

El video compartido por Pumari, musicalizado con la canción "Will You Be There" de Michael Jackson, muestra el momento de su salida del juzgado. Vestido de oscuro y con barbijo, se le ve caminando libremente por un pasillo, sin ser custodiado por la policía como en ocasiones anteriores.

Los uniformados caminan discretamente detrás de él, manteniendo distancia. Las imágenes capturan un instante de celebración cuando Pumari se encuentra con el abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, con quien se funde en un abrazo, simbolizando el fin de su detención y el comienzo de una nueva etapa.

