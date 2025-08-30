Un inusual y aparatoso accidente se registró recientemente en el parqueo subterráneo de un edificio, luego de que una conductora confundiera los pedales del acelerador y el freno, provocando que su vehículo chocara y volcara. El video del incidente de viralizó en redes sociales.

Según el reporte, la mujer se disponía a salir del parqueo cuando, por causas que aún se investigan, pisó el acelerador en lugar del freno. Esto ocasionó que el automóvil se impulsara de manera descontrolada, impactando contra una barrera y volcándose de costado en cuestión de segundos. Según publica @Sepa_mass el hecho se registró en Canadá.

Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad en este incidente. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a la conductora y realizar las labores de rescate del vehículo. El suceso generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios comentan sobre la frecuencia de este tipo de errores por confusión de pedales y la necesidad de extremar precauciones al conducir.

Vea el video:

