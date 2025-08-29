TEMAS DE HOY:
tercer implicado atropellaron un gato 30 años familia Vela Acapari

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Perú: pobladores obligan a alcalde a vestir pollera y caminar con un burro por promesas incumplidas

Video: Los pobladores dijeron estar indignados y molestos con la autoridad municipal.

Silvia Sanchez

29/08/2025 17:05

Imagen captura RR.SS.
Perú

Escuchar esta nota

El alcalde de la región de Coya en Cusco, Perú, fue 'castigado' por los pobladores de la comunidad de Patabamba, quienes también lo obligaron a caminar junto a un burro en la plaza mayor, a plena luz del día.

Pobladores de la comunidad de Patabamba además vistieron con polleras a Walter Bejar, alcalde del distrito de Coya, donde los ciudadanos se reunieron en multitud, y trasladaron a Bejar hasta la plaza mayor y en medio de reclamos le obligaron a ponerse una pollera y un poncho.

En primera instancia, la autoridad puso resistencia, sin embargo, tras la presión de la enardecida turba terminó por ceder a las exigencias.

En las imágenes que fueron compartidas en redes sociales, se logra ver cómo a plena luz del día, el alcalde es rodeado por un grupo de mujeres y hombres, quienes, indignados, aparentemente le reclaman por las falsas promesas en torno a la realización de obras para la comunidad.

Tras lograr vestirlo con las prendas femeninas, los pobladores lo llevaron a realizar una caminata por las calles de Coya junto a la compañía de un pequeño burro.

El hecho provocó indignación al tratarse de prendas tradicionales y culturales que fueron afectadas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD