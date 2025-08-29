TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE Velorio familia Vela Hombre muere ahogado

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

“El mundo al revés”: familia de acosador amenaza a comerciante que defendió a tres niñas (Video)

Familiares del agresor amenazaron con dañar al comerciante que defendió a las niñas.

Ligia Portillo

29/08/2025 12:58

“El mundo al revés”: familia de acosador amenaza a comerciante que defendió a tres niñas (Video). Foto: Captura de pantalla
Perú

Escuchar esta nota

Indignación y sorpresa ha causado un caso que quedó registrado en cámaras de seguridad, un hombre en estado de ebriedad acosó a tres menores de edad en plena vía pública de Perú, pero lo más insólito ocurrió después, cuando la familia del agresor apareció para amenazar al comerciante que salió en defensa de las niñas.

En las imágenes se observa a las pequeñas caminar nerviosas mientras el sujeto las sigue e intenta tocarlas. Buscando resguardarse, las niñas ingresaron a una tienda de reparación de celulares; sin embargo, el hombre las persiguió hasta dentro del local e incluso trató de sujetar a una de ellas por la cintura.

El dueño del negocio, al percatarse de la escena, no dudó en intervenir y enfrentó al acosador, propinándole una bofetada que lo hizo huir del lugar. El gesto del comerciante fue aplaudido en redes sociales, donde lo califican como un verdadero héroe.

Pero la historia dio un giro indignante, al día siguiente, cámaras de seguridad captaron a dos familiares del agresor ingresando al mismo local. Una mujer acusó al comerciante de haber golpeado a su hermano, mientras que un hombre armado con un tubo lo amenazaba con gritos de “¡Te reviento!”, obligando al comerciante a refugiarse tras las rejas de seguridad de su tienda.

El altercado duró cerca de cinco minutos, hasta que ambos se marcharon. La identidad del acosador aún no ha sido revelada, pero el hecho ha desatado un fuerte debate en redes sociales sobre la violencia, la impunidad y la falta de protección para quienes se atreven a defender a menores.

El caso genera una pregunta inevitable: ¿qué hubieras hecho tú en lugar del comerciante?, ¿arriesgarte a defender a las niñas o mantenerte al margen para evitar represalias?

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD