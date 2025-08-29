“El mundo al revés”: familia de acosador amenaza a comerciante que defendió a tres niñas (Video)

Indignación y sorpresa ha causado un caso que quedó registrado en cámaras de seguridad, un hombre en estado de ebriedad acosó a tres menores de edad en plena vía pública de Perú, pero lo más insólito ocurrió después, cuando la familia del agresor apareció para amenazar al comerciante que salió en defensa de las niñas.

En las imágenes se observa a las pequeñas caminar nerviosas mientras el sujeto las sigue e intenta tocarlas. Buscando resguardarse, las niñas ingresaron a una tienda de reparación de celulares; sin embargo, el hombre las persiguió hasta dentro del local e incluso trató de sujetar a una de ellas por la cintura.

El dueño del negocio, al percatarse de la escena, no dudó en intervenir y enfrentó al acosador, propinándole una bofetada que lo hizo huir del lugar. El gesto del comerciante fue aplaudido en redes sociales, donde lo califican como un verdadero héroe.

Pero la historia dio un giro indignante, al día siguiente, cámaras de seguridad captaron a dos familiares del agresor ingresando al mismo local. Una mujer acusó al comerciante de haber golpeado a su hermano, mientras que un hombre armado con un tubo lo amenazaba con gritos de “¡Te reviento!”, obligando al comerciante a refugiarse tras las rejas de seguridad de su tienda.

El altercado duró cerca de cinco minutos, hasta que ambos se marcharon. La identidad del acosador aún no ha sido revelada, pero el hecho ha desatado un fuerte debate en redes sociales sobre la violencia, la impunidad y la falta de protección para quienes se atreven a defender a menores.

El caso genera una pregunta inevitable: ¿qué hubieras hecho tú en lugar del comerciante?, ¿arriesgarte a defender a las niñas o mantenerte al margen para evitar represalias?

Mira el video:

