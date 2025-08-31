¡Crueldad extrema! Un perro fue colgado de un edificio en construcción (Video)

Un caso estremecedor de maltrato animal ha causado indignación en redes sociales y entre los vecinos de una zona en construcción de la ciudad de Cochabamba. En la imagen que rápidamente se ha viralizado, se puede ver a un perro colgando peligrosamente desde el borde de un edificio, atado y sin posibilidad de moverse, lo que pone en riesgo su vida y evidencia un acto de crueldad inaceptable.

El hecho ocurrió en una edificación en obra gruesa, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los desesperados ladridos del animal. Algunos testigos señalaron que el perro habría sido dejado intencionalmente en la construcción.

Además de la gravedad del maltrato, lo que ha generado mayor indignación es la aparente normalización de estas prácticas, muchas veces invisibilizadas. “Esto no puede seguir pasando. Los animales no son objetos. Tienen derechos y merecen respeto”, afirmó una vecina del lugar que prefirió mantener el anonimato.

Las autoridades locales ya han sido notificadas. Se espera que la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) inicie una investigación y que se apliquen las sanciones correspondientes según la Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato, vigente en Bolivia desde 2015.

Este caso reabre el debate sobre la necesidad urgente de reforzar la fiscalización, promover campañas de concientización y sancionar con firmeza a quienes maltraten a seres indefensos.

Imágenes sensibles:

