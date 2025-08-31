Gobierno activa 75 procesos por incendios forestales y quemas ilegales en el país

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) activó hasta la fecha 75 procesos administrativos y penales contra responsables de provocar incendios forestales y realizar quemas ilegales en el territorio nacional, informó este domingo el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

“Hasta el día de hoy la ABT ha iniciado 75 procesos, de los cuales 63 son administrativos y 12 penales”, precisó la autoridad en BTv.

De acuerdo con el detalle, en Santa Cruz se abrieron 22 procesos administrativos y 11 penales; en Beni, 13 administrativos; en La Paz, 17 administrativos; en Tarija, 1 proceso penal; y en el resto del país, 11 procesos administrativos.

Entre los casos penales destacan los incendios ocurridos en la Cuesta de Sama (Tarija), el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el Área Natural de Manejo Integrado San Matías en Santa Cruz, zonas donde aún se registran focos de calor.

Calvimontes recordó también que en el caso del incendio en el Parque Tunari (Cochabamba), los jóvenes responsables fueron sentenciados a tres años de reclusión debido al grave daño ocasionado a la biodiversidad y al medio ambiente.

En la gestión 2024, la ABT inició 176 procesos administrativos y penales, de los cuales solo en siete casos los acusados recibieron sentencias leves. Sin embargo, el viceministro expresó su confianza en que este año se apliquen sanciones más drásticas, respaldadas por la medida cautelar del Tribunal Agroambiental, que instruyó a las fiscalías departamentales iniciar investigaciones de oficio y procesos con las sanciones correspondientes.

