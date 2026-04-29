¿A cuánto está el dólar referencial en Bolivia hoy? Así se cotiza

El tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia se mantiene por debajo de los Bs 10, a diferencia del dólar paralelo que rompió esta barrera y registra un incremento sostenido en el mercado informal.

Durante el martes 28 de abril, el dólar paralelo pasó de Bs 9,86 en horas de la mañana a Bs 9,94 al mediodía, hasta superar los Bs 10 al cierre de la jornada. Según plataformas digitales, los valores finales fueron de Bs 10,05 para la compra y Bs 10,04 para la venta, mientras que otro portal reportó Bs 10,07 para la compra y Bs 10,04 para la venta, frente a los Bs 9,86 con los que había iniciado el día.

En contraste, el BCB fijó ese mismo martes un tipo de cambio oficial de Bs 9,52 para la compra y Bs 9,72 para la venta, incluso por debajo de los valores del lunes, cuando se ubicaban en Bs 9,54 y Bs 9,74, respectivamente.

La tendencia alcista continuó este miércoles 29 de abril en el mercado paralelo. De acuerdo con los reportes, el dólar se cotiza en Bs 10,12 para la compra y Bs 10,07 para la venta, mientras que otra plataforma señala valores aún mayores de Bs 10,15 para la compra y Bs 10,09 para la venta.

Por su parte, el tipo de cambio oficial también mostró una leve variación, situándose en Bs 9,59 para la compra y Bs 9,79 para la venta, manteniéndose por debajo de la barrera de los Bs 10.

La diferencia entre ambos mercados alcanza aproximadamente Bs 0,56 en la compra y Bs 0,30 en la venta, reflejando una brecha creciente entre el dólar oficial y el paralelo.

Este comportamiento evidencia que, mientras el tipo de cambio referencial se mantiene controlado por debajo de los Bs 10, el mercado informal ya consolida valores por encima de ese umbral, marcando una presión sostenida sobre la divisa y generando preocupación en sectores económicos y en la población por su impacto en precios e importaciones.

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