¿A cuánto está el kilo de pollo en La Paz? Estos son los precios actualizados

El precio del kilo de pollo registró un nuevo incremento en la ciudad de La Paz y actualmente se comercializa hasta en Bs 18,80 en mercados de la zona Garita de Lima, según verificó un equipo de prensa en un recorrido realizado la mañana de este martes.

Comerciantes del sector señalaron que el costo del producto ha subido en comparación con días anteriores, cuando se encontraba entre Bs 16 y Bs 16,90, lo que representa un aumento aproximado de hasta Bs 1,90 por kilo.

“Como usted ha podido ver, está en 18,80 el kilo. Ha subido un poco, antes estaba en 16,90, pero hay bastante producto, que vengan las caseras”, afirmó una vendedora.

De acuerdo con las comerciantes, uno de los factores que incide en la variación del precio sería el abastecimiento y aspectos logísticos vinculados al combustible, aunque aseguran que el producto continúa llegando con normalidad.

“Está llegando normal, hay bastante pollo. También tenemos huevo, chorizo, todo para los feriados”, añadió.

En el mismo recorrido se constató que el precio del maple de huevo varía entre Bs 22 y Bs 29, dependiendo del tamaño y la calidad.

Sin embargo, uno de los aspectos que generó molestia entre las amas de casa es la presencia de carteles con precios desactualizados, algunos de ellos marcando Bs 17 o Bs 17,80, lo que provoca confusión al momento de realizar la compra.

Las consumidoras pidieron mayor control y claridad en la exhibición de precios para evitar diferencias entre lo anunciado y lo cobrado.

El incremento en el costo del pollo se suma a otras variaciones en productos de la canasta familiar, en un contexto marcado por factores económicos y logísticos que continúan impactando en los mercados paceños.

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