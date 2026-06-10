Cochamanidis: “El Gobierno será cómplice de la quiebra económica si no actúa”

Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, acusó al Gobierno de ser cómplice de las pérdidas económicas y de las consecuencias que generan los 41 días de bloqueos en distintas regiones del país. El dirigente cuestionó la demora en la aplicación de medidas extraordinarias, como el Estado de Excepción.

“Es lamentable que, después de más de 40 días de bloqueos, todavía no se haya decretado un Estado de Excepción. Si el Gobierno sigue actuando de esta manera, será cómplice de las muertes que están ocurriendo, de la quiebra económica y productiva que provoca esta inacción. De una vez por todas, el Gobierno debe actuar y dejar de ser cómplice del fracaso que están ocasionando estos bloqueos”, cuestionó Cochamanidis.

Más allá de la aplicación de un Estado de Excepción, el líder cívico pidió al Gobierno instalar un Centro de Comando encabezado por el presidente Rodrigo Paz, con la participación de los ministros de Gobierno y Defensa, además de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

“Son ellos los responsables de conducir esta situación. Son ellos quienes deben garantizar la seguridad y decirnos cuándo comenzará a funcionar este comando desde la ciudad de La Paz. Para eso asumieron esta responsabilidad, para eso son la cabeza del Estado y son los llamados por ley a defendernos de estos grupos subversivos que quieren tomar el poder por la fuerza”, afirmó.

Cochamanidis advirtió que la continuidad de las movilizaciones no solo incrementará las pérdidas económicas, que según diversos sectores ya superan los 2.000 millones de dólares, sino que también pondrá en riesgo la cadena productiva de Santa Cruz y la seguridad alimentaria del país.

“Estamos viendo que los productores de pollos están vendiendo sus productos a mitad del costo de producción; las hortalizas y las verduras empezarán a escasear de acá a poco y definitivamente el responsable de esto es el Gobierno”, señaló.

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