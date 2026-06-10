El Comando Departamental de Policía de La Paz emitió una serie de recomendaciones dirigidas a periodistas, reporteros, camarógrafos, comunicadores, transmisores en vivo y creadores de contenido digital que realizarán cobertura de las movilizaciones anunciadas para las próximas horas.

A través de un comunicado, la institución exhortó a los trabajadores de prensa a adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar su integridad física mientras desarrollan sus labores informativas en espacios donde puedan registrarse concentraciones masivas de personas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra el uso de implementos de protección adecuados a las condiciones de cobertura, además de portar chalecos o prendas visibles con la identificación de “Prensa” o “Medios de Comunicación”, con el fin de facilitar su reconocimiento durante las actividades.

Asimismo, la Policía sugirió mantener una distancia prudente de los puntos de mayor concentración y posibles focos de conflicto, priorizando en todo momento la seguridad personal y la de los equipos de trabajo.

Según la institución, estas medidas permitirán una mejor identificación del personal de prensa y contribuirán a las labores que desarrolla la Policía Boliviana para el mantenimiento y restablecimiento del orden público, así como para la preservación de la seguridad de la población.

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