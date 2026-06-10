“Las posiciones extremas no ayudan”: Alcalde de El Alto pide diálogo y rechaza Estado de Excepción

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, pidió poner fin a los bloqueos y priorizar el diálogo para enfrentar la crisis que atraviesa el país, al considerar que las movilizaciones están generando graves perjuicios económicos y sociales para la población.

Durante la firma de un convenio intergubernativo con el Gobierno nacional, la autoridad sostuvo que las familias alteñas son las principales afectadas por más de 40 días de conflictos, debido al incremento de precios, la escasez de alimentos y combustibles, la paralización del comercio y las dificultades para acceder a fuentes de trabajo.

“Tenemos que dejar de bloquearnos. Estamos convencidos de que todas las posiciones extremas no llevan a ninguna solución”, manifestó Roca.

El alcalde señaló que la situación actual golpea especialmente a los sectores más vulnerables, a las familias que viven de ingresos diarios y a miles de comerciantes que han visto reducidas o paralizadas sus actividades económicas.

No al estado de excepción

Asimismo, advirtió que tanto la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz como la posibilidad de aplicar medidas excepcionales representan posiciones extremas que no contribuirán a resolver el conflicto.

“Como alcalde de El Alto no estaré de acuerdo con que se derrame una sola gota más de sangre y menos que tengamos que seguir ofrendando más vidas de hermanas y hermanos alteños”, afirmó.

Roca pidió a todos los sectores involucrados buscar acuerdos y soluciones mediante el diálogo, remarcando que la población necesita estabilidad para recuperar su economía y retomar sus actividades cotidianas.

Convenio institucional

La autoridad también destacó que el convenio firmado con el Ejecutivo permitirá ejecutar proyectos de infraestructura, seguridad ciudadana y conectividad educativa, iniciativas que considera fundamentales para generar empleo y dinamizar la economía local.

“Estamos apostando al diálogo porque queremos trabajo y vivir dignamente”, dijo el alcalde alteño.

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