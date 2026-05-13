Senadora Mallón califica de "exceso" los pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz por parte de movilizados

Claudia Mallón, senadora de la alianza Súmate, expresó su rechazo rotundo a las peticiones de renuncia del presidente Rodrigo Paz y cuestionó a los grupos radicales que buscan desestabilizar al gobierno.

“Es un exceso pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Ellos fueron electos a través del voto popular en las urnas, en democracia”, enfatizó Mallón, en referencia a Paz y al vicepresidente Edmand Lara, quienes fueron elegidos democráticamente.

Según la senadora, aquellos que están promoviendo la desestabilización del gobierno son grupos radicales que buscan confrontación y violencia, lo cual no será permitido.

“Lo que estos grupos quieren es sangre, confrontación en nuestro país, y no vamos a permitir eso”, agregó.

Defensa de la democracia y el mandato popular

Mallón subrayó que la democracia y el respeto al voto popular deben prevalecer, y destacó que, a pesar de las diferencias políticas, el país debe trabajar unido.

“Los bolivianos votaron por Rodrigo Paz y Edmand Lara, y su mandato debe ser respetado”, dijo la senadora, al momento de rechazar las acusaciones de que la actual administración está actuando de manera autoritaria, y advirtió que aquellos que buscan desestabilizar la democracia están actuando en contra del bienestar del país.

Responsabilidad sobre el pasado y el futuro de Bolivia

La senadora también hizo un llamado a la justicia para investigar los abusos de poder que, según Mallón, ocurrieron durante los 20 años de gobierno anterior.

“El resto del país sabe perfectamente que ha habido un abuso de poder y saqueo al Estado boliviano, y eso debe ser investigado”, expresó.

En este sentido, destacó que la responsabilidad de ejecutar las órdenes de aprehensión contra Evo Morales y otros involucrados en presuntos actos de corrupción recae en el Ministerio de Gobierno.

“El Ministerio de Gobierno debe cumplir con su función y ejecutar las órdenes de aprehensión”, puntualizó.

Un llamado a la estabilidad

Finalmente, Mallón reiteró que Bolivia necesita paz y estabilidad, y que el país debe seguir avanzando con un gobierno elegido democráticamente. Aseguró que, como senadora, está comprometida en trabajar por el bienestar del país y que el camino hacia el progreso solo será posible si se respetan las instituciones democráticas y se fomenta el diálogo y la unidad.

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