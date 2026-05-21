Bloqueos golpean bolsillo de comerciantes: “¿Cómo pagamos el alquiler?”

Comerciantes de la zona de El Tejar y del sector del Cementerio General denunciaron que los bloqueos y conflictos sociales provocaron un fuerte incremento en los precios de alimentos y afectaron gravemente sus ventas, situación que comienza a golpear directamente la economía de cientos de familias paceñas.

Fruta en mal estado

Fruteras de la zona de El Tejar señalaron que el costo del transporte para trasladar productos se elevó considerablemente en las últimas semanas. Según relataron, el precio de los viajes en minibús pasó de Bs 350 hasta Bs 850, lo que obligó a incrementar los costos de frutas y verduras en los mercados.

Foto: Frutera denuncia que todos sus productos se están echando a perder. Red Uno.

“Antes el pasaje era 350 nomás, ahora está 850”, reclamó una comerciante, quien además explicó que muchos clientes protestan por el incremento de precios sin considerar el aumento en los costos operativos y de traslado de mercadería.

Pescaderas en emergencia

La situación también afecta a las pescaderas y vendedoras de comida ubicadas en inmediaciones del Cementerio General, donde varios puestos permanecen cerrados y las ventas disminuyeron drásticamente por la falta de productos y el encarecimiento de alimentos.

Comerciantes del sector indicaron que productos como la trucha ya casi no llegan a los mercados debido a los bloqueos en carreteras y restricciones en el transporte de carga.

Foto: Pescaderas aseguran que ya no llegó carne de pescado. Red Uno.

“No hay trucha, no está llegando”, afirmó una de las vendedoras.

Las trabajadoras aseguran que las pérdidas económicas son cada vez mayores. Algunas comerciantes señalaron que antes vendían hasta 100 platos durante los fines de semana, mientras que actualmente apenas logran comercializar 15.

“¿Cómo pagamos el alquiler?”, cuestionó una de las afectadas al explicar que, pese a la caída de ingresos, continúan acumulando gastos diarios y pagos pendientes.

Insumos escasos en La Paz

Entre las historias más críticas está la de doña Emma, una adulta mayor dedicada a la venta de sopitas de fideo, quien cada madrugada sale a buscar productos para mantener abierto su pequeño negocio y sostener a su familia.

“La verdad estamos haciendo todo lo posible para seguir consiguiendo alimentos”, contó la comerciante, quien explicó que ahora enfrenta dificultades para encontrar carne, huevo y otros insumos básicos.

Doña Emma aseguró que actualmente reemplaza algunos productos por alternativas más económicas para continuar trabajando y generar ingresos para sus nietos y el resto de su familia.

Foto: Comerciante de comidas hace el esfuerzo por conseguir los insumos que necesita. Red Uno.

Los sectores afectados advierten que la situación se vuelve insostenible y piden soluciones inmediatas para restablecer el abastecimiento y la transitabilidad, mientras los conflictos sociales continúan generando perjuicios en mercados, pequeños negocios y actividades económicas de la sede de gobierno.

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