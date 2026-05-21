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Foro de las Américas entra en su segundo día con más de 300 reuniones proyectadas

El encuentro organizado por Cainco concluirá este jueves en Santa Cruz con más de 300 reuniones proyectadas, una cena de gala y actividades orientadas a fortalecer alianzas e impulsar inversiones.

Red Uno de Bolivia

21/05/2026 13:12

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Segundo día del Foro apunta a concretar alianzas e inversiones. Foto Cainco.
Santa Cruz, Bolivia

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El Foro Regional de las Américas vive este jueves su segunda y última jornada en Santa Cruz, con una agenda enfocada en la generación de oportunidades comerciales, inversión y fortalecimiento empresarial.

Uno de los puntos centrales del día será la rueda de negocios, espacio que reúne a más de 90 empresas e instituciones nacionales e internacionales, con la proyección de concretar más de 300 reuniones para impulsar nuevas oportunidades de negocio en Bolivia y la región.

El evento, organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), convirtió a Bolivia en sede de uno de los encuentros empresariales más importantes del continente, con la participación de delegaciones de 33 países y representantes del sector privado internacional.

Durante sus dos jornadas, el foro abordó temas clave como inversión, innovación, liderazgo femenino, sostenibilidad, economía circular, internacionalización de empresas y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

La rueda de negocios permitirá que emprendedores, pymes, empresas consolidadas e instituciones presenten sus proyectos, generen contactos estratégicos y abran posibilidades de cooperación con inversionistas y actores empresariales de distintos países.

Con esta actividad, el segundo día del Foro busca traducir el intercambio de ideas en oportunidades concretas para reactivar la economía, ampliar mercados y promover nuevas alianzas comerciales.

El encuentro concluirá este jueves con una cena de gala y actividades de cierre, orientadas a fortalecer relaciones estratégicas y promover la atracción de inversión extranjera directa hacia Bolivia.

Desde Santa Cruz, el Foro Regional de las Américas deja como mensaje central la importancia de conectar al sector privado, impulsar a las MIPYMES y proyectar al país como un punto de encuentro para los negocios en la región.

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