El Foro Regional de las Américas vive este jueves su segunda y última jornada en Santa Cruz, con una agenda enfocada en la generación de oportunidades comerciales, inversión y fortalecimiento empresarial.

Uno de los puntos centrales del día será la rueda de negocios, espacio que reúne a más de 90 empresas e instituciones nacionales e internacionales, con la proyección de concretar más de 300 reuniones para impulsar nuevas oportunidades de negocio en Bolivia y la región.

El evento, organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), convirtió a Bolivia en sede de uno de los encuentros empresariales más importantes del continente, con la participación de delegaciones de 33 países y representantes del sector privado internacional.

Durante sus dos jornadas, el foro abordó temas clave como inversión, innovación, liderazgo femenino, sostenibilidad, economía circular, internacionalización de empresas y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

La rueda de negocios permitirá que emprendedores, pymes, empresas consolidadas e instituciones presenten sus proyectos, generen contactos estratégicos y abran posibilidades de cooperación con inversionistas y actores empresariales de distintos países.

Con esta actividad, el segundo día del Foro busca traducir el intercambio de ideas en oportunidades concretas para reactivar la economía, ampliar mercados y promover nuevas alianzas comerciales.

El encuentro concluirá este jueves con una cena de gala y actividades de cierre, orientadas a fortalecer relaciones estratégicas y promover la atracción de inversión extranjera directa hacia Bolivia.

Desde Santa Cruz, el Foro Regional de las Américas deja como mensaje central la importancia de conectar al sector privado, impulsar a las MIPYMES y proyectar al país como un punto de encuentro para los negocios en la región.

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