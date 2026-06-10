¿Quién es Erick Sanjinés, nuevo ministro de Educación?

Ricardo Erick Sanjinés Chávez asume el mando del Ministerio de Educación con una ventaja estratégica clave: conoce la institución desde sus entrañas. Hasta antes de su juramento frente al presidente Rodrigo Paz Pereira, la nueva autoridad se desempeñaba como asesor de esta misma cartera de Estado, un rol que lo posiciona como un estratega técnico más que como una figura netamente política.

Durante su etapa en la asesoría general, Sanjinés participó de manera directa en la gestión administrativa y técnica del sistema educativo nacional. Su labor diaria consistía en coordinar los engranajes internos del ministerio, evaluar la viabilidad de los proyectos y supervisar la ejecución de las políticas públicas dirigidas al sector escolar y académico, lo que le otorga un diagnóstico preciso de la situación actual del área.

Precisamente, este perfil técnico es la carta con la que el Gobierno busca asegurar una transición fluida tras la renuncia de la anterior ministra, Beatriz García. Con la designación de Sanjinés, el Ejecutivo apunta a mantener la estabilidad sectorial y dar continuidad estricta a los programas, reformas y planes operativos que ya se encontraban en plena ejecución, evitando parálisis administrativas en el sistema educativo.

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