Erick Sanjinés es el nuevo ministro de Educación

El presidente Rodrigo Paz posesionó este miércoles a Erick Sanjinés como nuevo ministro de Educación, tras la salida de Beatriz García.

Durante su intervención, la nueva autoridad señaló que una de las prioridades inmediatas de su gestión será profundizar el relacionamiento y el diálogo con las confederaciones de maestros urbanos y rurales del país.

“Los maestros y maestras son los verdaderos artífices de la transformación en las aulas. El diálogo seguirá siendo la regla de oro; vamos a coordinar, escuchar y construir soluciones”, afirmó Sanjinés.

Asimismo, hizo un llamado a padres de familia, estudiantes, universidades, gobiernos autónomos y organizaciones sociales para sumar esfuerzos y posicionar la educación como una prioridad en la agenda nacional.

“La educación requiere el compromiso de todos para construir un país más próspero”, sostuvo.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz reconoció las deficiencias que enfrenta Bolivia en el ámbito educativo; sin embargo, expresó su confianza en el perfil profesional de Sanjinés y en su capacidad para impulsar una transformación en el sector.

“Se inició un proceso de incorporación de tecnología. Ahí están las antenas Starlink para ampliar la cobertura en los centros educativos y permitir que nuestros estudiantes se conecten con el mundo. Necesitamos que sean más competitivos”, señaló el mandatario.

Paz también anunció que este año se incorporarán más de 3.000 ítems para el sistema educativo, como parte de las acciones destinadas a fortalecer el capital humano y garantizar mejores oportunidades para las futuras generaciones.

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