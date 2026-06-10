Ministro Bascopé confirma que Vicente Salazar está en libertad

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, confirmó este miércoles que el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores campesinos de La Paz Tupac Katari, Vicente Salazar, se encuentra en plena libertad, tras una acción de libertad que dejó sin efecto las órdenes de aprehensión previas en su contra.

“No hay ninguna aprehensión del señor Vicente Salazar. Se tiene entendido que ha habido una acción de libertad hace tiempo y esto se ha tenido que cumplir porque es la ley la que nos manda”, explicó el ministro Bascopé.

Descarta información

El titular de la cartera de Trabajo enfatizó que la información que circula en redes sociales y algunos medios sobre una supuesta detención reciente de Salazar es falsa.

“Se especula en redes sociales, pero lo que nosotros confirmamos es que Vicente Salazar está completamente libre y no hay ninguna acción legal vigente que lo restrinja”, agregó Bascopé.

La aclaración busca desmentir rumores y evitar confusiones sobre la situación del dirigente, asegurando que la ley se ha cumplido y que no existe ninguna restricción que afecte su libertad.

Mira la programación en Red Uno Play