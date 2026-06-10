A 28 días de bloqueo en San Julián: Se cancela el diálogo en Cuatro Cañadas

La mesa de diálogo programada para desactivar el conflicto vial en el municipio de San Julián quedó cancelada durante la jornada de hoy. La suspensión se determinó luego de que ninguna autoridad del Órgano Ejecutivo asistiera a la cita de concertación acordada con la dirigencia de los sectores movilizados, cumpliéndose de este modo 28 días de bloqueo.

El encuentro político, que fue convocado de emergencia por el alcalde de San Julián, Carlos Vaca, en las instalaciones de Emapa dentro del municipio de Cuatro Cañadas, debió contar con el arribo de ministros. No obstante, casi en horas de la noche se conoció de manera extraoficial y por vía telefónica que los representantes estatales permanecían en la ciudad de La Paz.

Antecedentes del conflicto en las rutas

Esta nueva frustración institucional se registra pocas horas después de que los bloqueadores aplicaran un cuarto intermedio en la madrugada para viabilizar el paso de camiones cisterna con combustible internacional y transporte cargado con granos como soya y maíz. Sin embargo, la vía troncal que conecta a Santa Cruz con el Beni y la Chiquitania volvió a cerrarse debido a que las rutas alternativas continúan inhabilitadas tras los fallidos operativos policiales.

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