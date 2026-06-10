Cochabamba define hoy el destino de 55 aprehendidos por bloqueos

Este miércoles se desarrolla la audiencia de las personas aprehendidas durante los recientes bloqueos registrados en el departamento de Cochabamba, en el marco de los operativos policiales ejecutados para restablecer la circulación vehicular.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rolando Vera, informó que el lunes fueron aprehendidas 33 personas, en dos casos abiertos: uno que involucra a 31 personas y otro a dos ciudadanos. A ello se suman aprehensiones realizadas en la avenida Petrolera, donde 21 personas fueron conducidas en calidad de detenidas, además de otra persona vinculada con la medida de presión.

En total, las investigaciones alcanzan a 55 personas aprehendidas, quienes enfrentan procesos penales por los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra la seguridad de miembros de seguridad del Estado, posesión de artefactos explosivos y daños a bienes del Estado.

Los operativos policiales se desarrollaron en distintos puntos estratégicos del departamento. Entre ellos, la intervención en la avenida Petrolera, a la altura de Uspha Uspha, donde se logró restablecer la circulación entre Cochabamba y el Valle Alto.

Asimismo, en el puente Khora, en Vinto, la Policía y las Fuerzas Armadas evitaron la instalación de nuevos puntos de bloqueo en la ruta hacia el occidente del país. En ese operativo, realizado el lunes, se reportó la aprehensión de 33 personas durante los enfrentamientos registrados en el sector.

Mira la programación en Red Uno Play