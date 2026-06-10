Exdirigentes de FEJUVE denuncian presuntas multas si no van a marchar

Exdirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto denunciaron que vecinos de distintos distritos de la urbe alteña y comunarios de provincias estarían siendo obligados a participar en marchas y bloqueos bajo amenazas de multas económicas y otras sanciones.

Según señalaron, las denuncias provienen de habitantes de los distritos 7, 8, 10, 13 y 14, además de sectores gremiales y comunidades rurales que formarían parte de las movilizaciones.

Asimismo, indicaron que en algunas comunidades las sanciones por no asistir a las movilizaciones oscilarían entre Bs 100 y Bs 200, e incluso existirían otras medidas disciplinarias relacionadas con terrenos comunales.

“Hay multas de 100, 200, incluso con quitas de terrenos”, denunciaron.

Los exrepresentantes vecinales expresaron su preocupación por la situación y pidieron que se priorice el diálogo entre las organizaciones movilizadas y el Gobierno para encontrar una salida al conflicto.

Cuestionan demandas de marchas

A su criterio, las demandas sociales han sido desplazadas por objetivos políticos, lo que estaría profundizando la confrontación y afectando a la población.

“Las organizaciones sociales tienen que pedir caminos, puentes, escuelas, colegios. Esas son las demandas sociales. Ahora, si se torna en que tiene que renunciar el Gobierno, ya se vuelve un problema político”, manifestaron.

Finalmente, señalaron que los principales perjudicados por los bloqueos y movilizaciones continúan siendo los ciudadanos, debido a las dificultades para trabajar, abastecerse de alimentos y desarrollar actividades cotidianas.

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