Cámara de Diputados aprueba reconocimiento al modelo educativo del colegio San Agustín

En su 129ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley N° 266/2025-2026, declarando como patrimonio nacional al modelo educativo del Colegio San Agustín de Cochabamba. La medida busca reconocer y preservar el valor histórico, académico y pedagógico del establecimiento, referente de excelencia en el país.

El segundo vicepresidente, Rodrigo Antonio Loma, informó:

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle y siendo Cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”.

El modelo educativo se destaca por su aporte sostenido a la excelencia académica, fomentando el pensamiento científico y la formación integral de los estudiantes, especialmente en matemáticas, ciencias, ingenierías y tecnología.

La diputada proyectista, Daniela Cabrera Guillén, expresó su orgullo por la declaratoria:

“Esta es una declaratoria importante para que los cochabambinos nos sintamos orgullosos de este modelo educativo. Que sea un impulso para que Bolivia tenga una educación de mayor calidad”.

El proyecto de ley señala que el Ministerio de Educación podrá promover la difusión de los principios y buenas prácticas del modelo, sin modificar el currículo nacional ni afectar la autonomía institucional. La ley tiene un carácter simbológico y de reconocimiento institucional, respetando la libertad de enseñanza y la iniciativa privada.

Con esta iniciativa, el Colegio San Agustín se consolida como un referente histórico y académico, sirviendo de inspiración para instituciones educativas en todo el país.

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