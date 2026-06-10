¿Está poniendo en riesgo a su mascota? Veterinaria aclara mitos y realidades sobre la esterilización

Muchas personas creen que las perritas deben tener al menos una camada antes de ser esterilizadas para evitar problemas de salud. Sin embargo, esta afirmación forma parte de los mitos más comunes en torno al cuidado de las mascotas, según explicó la veterinaria Zorca Gallardo durante una entrevista en el programa El Mañanero.

La especialista señaló que no existe ninguna necesidad médica de que las hembras tengan crías antes de someterse a una cirugía de esterilización. “Esto es un mito. Las perritas, si no cruzan, no tienen ningún problema, al igual que los machitos”, afirmó.

Gallardo explicó que algunas enfermedades reproductivas, como tumores mamarios o problemas en el aparato reproductor, suelen estar relacionadas con factores hormonales y predisposiciones genéticas, y no con el hecho de que el animal se reproduzca o no.

Asimismo, destacó la importancia de mantener una alimentación adecuada y realizar controles veterinarios periódicos para prevenir y detectar a tiempo cualquier afección. “A partir del primer año podemos realizar chequeos y ecografías para monitorear la salud de las mascotas”, indicó.

Durante la entrevista también se abordó otro de los mitos frecuentes sobre la esterilización. De acuerdo con la especialista, la cirugía no representa un riesgo para las hembras que nunca han tenido crías. No obstante, recomendó evaluar cada caso de manera individual, especialmente cuando existen antecedentes familiares de tumores mamarios o cáncer uterino.

“La esterilización puede ser una buena opción cuando ya existen antecedentes en la línea genética de la mascota, porque puede haber una predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades”, explicó.

La veterinaria remarcó además que conocer el historial clínico del animal es fundamental para tomar decisiones responsables sobre su reproducción o esterilización.

“El historial clínico es bueno, es bueno saber qué pasó con la mamá y qué condiciones tienen los hermanitos. Eso nos va a guiar mucho para decidir si esterilizamos o si realizamos un cruzamiento”, sostuvo.

Finalmente, Gallardo reiteró que la esterilización, acompañada de controles veterinarios regulares, puede contribuir al bienestar de las mascotas y ayudar a prevenir diversas enfermedades, siempre bajo la orientación de un profesional.

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