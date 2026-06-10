La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Luisa Nayar, denunció este miércoles un presunto sobreprecio de 2.869.988 bolivianos en la adquisición de cuatro denominados “hospitales móviles” realizada durante la gestión del exalcalde Jhonny Fernández.

Según la autoridad municipal, una revisión de la documentación relacionada con el proceso de contratación evidenció una serie de irregularidades que, a su criterio, forman parte de una estructura vinculada a presuntas prácticas de corrupción en las licitaciones públicas.

“Hemos destapado un hecho de corrupción nefasto por parte del exalcalde Jhonny Fernández. Decidieron meterle mano y robarles a las familias cruceñas hasta en la salud”, afirmó Nayar durante una conferencia de prensa.

La legisladora explicó que en junio de 2024 se firmó un contrato para la compra de cuatro camiones con sus respectivas carrocerías por un monto de 1.248.605 bolivianos cada uno. Sin embargo, tras realizar una cotización de mercado, aseguró que el valor real de cada unidad sería de 531.108 bolivianos.

De acuerdo con los cálculos presentados por Nayar, la diferencia asciende a 717.497 bolivianos por vehículo, lo que representa un presunto sobreprecio total superior a los 2,8 millones de bolivianos.

“Estos pícaros le sacaron a la ciudad 1.248.605 bolivianos por cada uno de estos supuestos hospitales móviles. Se aprovecharon de la desgracia de las familias cruceñas con el precario sistema de salud que tenemos y encima ni siquiera funcionan. De paso, no dejaron ni las llaves, hasta las llaves se las llevaron”, sostuvo.

La presidenta del Concejo también observó que la empresa adjudicataria del contrato no tendría entre sus actividades registradas la importación de hospitales móviles o equipamiento médico. Según indicó, la operación consistió en la compra de camiones a los que posteriormente se les incorporó una carrocería adaptada.

Asimismo, señaló que dos de los cuatro hospitales móviles ya no estarían operativos pese a tener menos de dos años de uso.

Ante estos hallazgos, Nayar anunció que impulsará acciones penales contra el exalcalde Jhonny Fernández y la exsecretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge, con el objetivo de que se investiguen las presuntas responsabilidades.

“Vamos a llevar adelante las denuncias penales porque nadie que haya decidido jugar con la salud va a quedar impune”, manifestó.

La autoridad agregó que, de confirmarse el daño económico denunciado, los recursos observados habrían permitido adquirir otras cuatro unidades similares para fortalecer la atención médica en el municipio.

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