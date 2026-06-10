Verduras llegan a Cochabamba tras más de una semana de viaje por rutas alternas; parte de la carga se pierde

Después de más de una semana de recorrido por rutas alternas para evitar los bloqueos, varios productores y transportistas del cono sur lograron llegar a Cochabamba con cargamentos de verduras, aunque gran parte de los productos arribó en malas condiciones debido al prolongado tiempo de traslado.

En el mercado Santa Bárbara, en la zona sur de la ciudad, comenzaron a ingresar camiones procedentes principalmente del municipio de Mizque con tomate, cebolla, zanahoria, arveja y otros alimentos que escaseaban en los últimos días.

Los transportistas relataron que un trayecto que normalmente toma entre tres y cuatro horas se extendió hasta una semana debido a los bloqueos y al uso de caminos alternativos en mal estado. Además de las dificultades en la ruta, denunciaron amenazas, daños en los vehículos y pérdidas económicas por el deterioro de la mercadería.

Uno de los conductores informó que transportó alrededor de 300 cajas de tomate, gran parte de ellas dañadas por el tiempo de viaje, el calor y las condiciones de las carreteras. Estimó que las pérdidas económicas superan los 90.000 bolivianos.

Muchos de los productos llegaron cubiertos de polvo y varios estaban a punto de echarse a perder tras permanecer varios días detenidos o transitando por rutas improvisadas.

Bajan los precios, pero aún siguen elevados

La llegada de verduras permitió una reducción en algunos precios que se habían disparado por el desabastecimiento. El tomate, que llegó a comercializarse hasta en 500 bolivianos por caja, ahora se vende entre 280 y 350 bolivianos, dependiendo de la calidad del producto.

Comerciantes del mercado Santa Bárbara señalaron que el ingreso de nuevos cargamentos alivió parcialmente la escasez y permitió que más familias puedan acceder nuevamente a estos alimentos.

Sin embargo, compradores consideran que los precios continúan elevados en comparación con los niveles habituales, aunque reconocen una mejora respecto a los días más críticos del desabastecimiento.

Exigen solución al conflicto

Productores, transportistas, comerciantes y consumidores coincidieron en demandar una pronta solución al conflicto que mantiene bloqueadas varias carreteras del país.

Los comerciantes advirtieron que la falta de abastecimiento afecta directamente sus ingresos y la economía de cientos de familias, mientras que los productores lamentan las pérdidas ocasionadas por el deterioro de la mercadería durante los extensos recorridos.

Pese a la llegada de nuevos cargamentos, el abastecimiento aún no es suficiente para normalizar completamente el mercado cochabambino, por lo que persiste la preocupación por la continuidad de los bloqueos y sus efectos sobre la cadena de suministro de alimentos.

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