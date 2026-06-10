¿Se puede reducir la asistencia familiar en medio de una crisis económica? Esto dice un abogado

Los efectos de los bloqueos y la crisis económica comienzan a reflejarse también en los procesos de asistencia familiar. Según explicó el abogado Arturo Moscoso, las personas que han visto reducidos sus ingresos o han perdido su fuente laboral pueden solicitar judicialmente una reducción temporal del monto que pagan por este concepto.

“El camino legal no es dejar de pagar la asistencia familiar, sino pedir una reducción demostrando que los ingresos han disminuido”, señaló el jurista durante una entrevista televisiva.

Moscoso indicó que quienes fueron despedidos, cerraron sus negocios o dejaron de percibir ingresos pueden presentar documentación que respalde su situación económica para solicitar la modificación del monto fijado anteriormente.

“Si una persona pagaba Bs 1.000, podría solicitar una reducción hasta el mínimo establecido por ley, que actualmente es de Bs 660”, explicó.

Sin embargo, aclaró que la asistencia familiar no puede suspenderse, ya que la obligación con los hijos continúa vigente pese a las dificultades económicas.

Acuerdo entre partes

El abogado señaló que otra alternativa es alcanzar acuerdos entre los padres para cumplir parcialmente con la asistencia mediante la entrega de alimentos, productos básicos u otras formas de apoyo, mientras se regulariza la situación económica.

Asimismo, recordó que la crisis económica también puede ser utilizada como argumento para solicitar un incremento de asistencia familiar cuando el costo de vida se eleva y los gastos de alimentación, salud y educación de los hijos aumentan considerablemente.

Moscoso precisó que la ley establece un monto mínimo de asistencia familiar de 660 bolivianos, aunque reconoció que actualmente esa cifra resulta insuficiente frente al incremento de precios registrado en distintos productos de la canasta familiar.

“Lo importante es que siempre se priorice el bienestar de los hijos. Más allá de los conflictos entre los padres, quienes no pueden verse perjudicados son los niños”, afirmó.

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