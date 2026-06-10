¿Deudas aduaneras? La Aduana facilita un QR para acogerse a la Ley de Alivio Tributario y ponerse al día

Con el objetivo de modernizar sus servicios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) presentó una nueva herramienta digital. Se trata de un código QR oficial diseñado para que los ciudadanos puedan conocer a detalle los alcances de la Ley N.° 1733 de Alivio Tributario y regularizar su situación aduanera con mayor facilidad.

Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la información técnica, permitiendo que cualquier usuario, desde su teléfono celular, pueda verificar su estado financiero con la institución y acogerse a los importantes beneficios que otorga esta normativa.

Un acceso directo a la regularización

A través de este mecanismo, la Aduana busca simplificar los trámites burocráticos. Al escanear el código QR, las personas son redirigidas de forma automática a la plataforma web de Consulta Pública de Adeudo Tributario.

Desde la institución explicaron que esta herramienta está pensada para que los operadores de comercio exterior y la población en general dejen atrás las largas filas y puedan gestionar sus consultas desde la comodidad de su hogar u oficina.

"La Ley N.° 1733 de Alivio Tributario puede ayudarte a regularizar tus tributos aduaneros y a acceder a importantes beneficios. Escanea el código QR e ingresa a nuestra página de Consulta Pública de Adeudo Tributario; no dejes pasar la oportunidad para regularizar tus deudas con la Aduana Nacional y avanzar con tranquilidad", destaca el anuncio oficial de la entidad estatal.

QR de la Aduana.

Beneficios para los contribuyentes

La Ley de Alivio Tributario se presenta como una oportunidad clave para aquellos sectores que mantienen deudas o procesos pendientes con el fisco aduanero. Entre las principales ventajas de esta normativa se encuentran la reducción de sanciones, la facilitación de facilidades de pago y la condonación de ciertos intereses, dependiendo del caso.

Las autoridades aduaneras instaron a la población a utilizar este canal digital oficial para evitar estafas o intermediarios, asegurando que la regularización de estos tributos no solo beneficia la economía de los usuarios, sino que también aporta al desarrollo y la legalidad del comercio en el país.

Mira la programación en Red Uno Play